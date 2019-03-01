Песков не знает о подозрениях Baring Vostok в финансировании оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у него нет никаких сведений, что Кремль подозревает инвестфонд Baring Vostok в финансировании оппозиции.

«Мне неизвестно о таких подозрениях. Первый раз слышу», — сказал Песков «Ведомостям».

Газета также получила комментарий от Baring Vostok. «Возможно кому-то выгодно представлять ситуацию в ином свете, но это коммерческий спор, сотрудники Baring Vostok невиновны, и суд это подтвердит», — говорится в нем.

Ранее 1 марта «Дождь» сообщил, что администрация президента подозревает Baring Vostok в финансировании оппозиции. Информация была получена телеканалом «из источников, близких к Кремлю». «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», — цитировал «Дождь» свой источник. По его словам, в частности, это касается протестов дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков.

Основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Они находятся под арестом.