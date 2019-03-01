«Дождь»: Кремль подозревает фонд Майкла Калви в финансировании оппозиции

Инвестиционный фонд Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви арестован по подозрению в мошенничестве, поддерживал оппозицию, считают чиновники из администрации президента, рассказали «Дождю» близкие к Кремлю собеседники. Финансирование оппозиции через фонд могло идти во время протестов общественников перед президентскими выборами 2018 года, отмечают источники телеканала.

В феврале по делу Baring Vostok арестовали шесть человек, в том числе его основателя Майкла Калви. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Ущерб оценивается 2,5 млрд руб., похищенных у банка «Восточный». Суд отказал в ходатайстве защиты Калви отправить его под домашний арест и оставил его под арестом, несмотря на то, что за него вступились бизнес-омбудсмен Борис Титов и бизнес-ассоциации.

Такие жесткие действия собеседник «Дождя» в Кремле объясняет тем, что через фонд и его проекты финансировалась оппозиция. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», — утверждает чиновник. Как он считает, речь идет о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков. Финансирование могло проходить через «Норвик-банк». Советник председателя правления банка Алексей Кордичев арестован вместе с Калви.