Лукашенко потребовал от России прекратить лоббировать олигархические интересы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и экспертами заявил, что России надо прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов». По мнению Лукашенко, крупный бизнес в России сросся с властью, сообщает РБК.

Лукашенко считает, что Россия «торпедирует» поставку сельхозпродукции из Белоруссии. «Наша продукция самая качественная в мире, это уже и Запад признал», — отметил Лукашенко. По его мнению, поставки блокируются из-за «давления определенных групп». «К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев — один из крупнейших сельскохозяйственных баронов России. И вы думаете, что он пропустит наш сахар — по качеству самый лучший — на территорию России, если он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?», — отметил белорусский президент.

Александр Ткачев был министром сельского хозяйства с апреля 2015 по май 2018 года. До этого, с 2001 года, он возглавлял Краснодарский край. С начала 1990-х Ткачев занимался агропромышленным бизнесом. С семьей экс-министра связано сельскохозяйственное предприятие «Агрокомплекс», основанное отцом экс-министра в 1993 году.