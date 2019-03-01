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Офис государственной нефтегазовой компании Венесуэлы переедет в Москву

01.03.2019

По распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне закроют и перенесут его в Москву. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес, передает Reuters

США ввели санкции против PDVSA в конце января этого года. Активы компании на сумму $7 млрд. были заблокированы. Американским компаниям не запретили покупать нефть у Венесуэлы, а просто перекрыли для правительства Мадуро доступ к счету, куда поступают деньги от ее продажи. В США подсчитали, что по итогам года убытки государственной нефтегазовой компании Венесуэлы составят $11 млрд. Санкции против PDVSA ввели после акций протеста начала года, которые стали ответом на инаугурацию Мадуро на второй президентский срок, напоминают «Ведомости».

Однако, Каракас смог избежать обрушения всего нефтяного экспорта, поставляя нефть в Индию и страны Евросоюза.

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