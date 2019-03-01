Офис государственной нефтегазовой компании Венесуэлы переедет в Москву

По распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне закроют и перенесут его в Москву. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес, передает Reuters.

США ввели санкции против PDVSA в конце января этого года. Активы компании на сумму $7 млрд. были заблокированы. Американским компаниям не запретили покупать нефть у Венесуэлы, а просто перекрыли для правительства Мадуро доступ к счету, куда поступают деньги от ее продажи. В США подсчитали, что по итогам года убытки государственной нефтегазовой компании Венесуэлы составят $11 млрд. Санкции против PDVSA ввели после акций протеста начала года, которые стали ответом на инаугурацию Мадуро на второй президентский срок, напоминают «Ведомости».