Бастрыкин горд низким уровнем оправдательных приговоров

Уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследуются Следственным комитетом, составляет ежегодно около 0,5%, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства.

«В 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд, оправданы 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы», — цитирует Бастрыкина ТАСС.



Глава СК объяснил это стабильностью и качеством работы. «В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами», — отметил Бастрыкин.В декабре 2018 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявляла , что следователи «разучились собирать и анализировать доказательства», отмечая, что это стало одной из причин того, что каждый второй вердикт, вынесенный присяжными, является оправдательным.