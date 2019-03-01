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Бастрыкин горд низким уровнем оправдательных приговоров

01.03.2019

Уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследуются Следственным комитетом, составляет ежегодно около 0,5%, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства.

«В 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд, оправданы 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы», — цитирует Бастрыкина ТАСС

Глава СК объяснил это стабильностью и качеством работы. «В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами», — отметил Бастрыкин.

В декабре 2018 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявляла, что следователи «разучились собирать и анализировать доказательства», отмечая, что это стало одной из причин того, что каждый второй вердикт, вынесенный присяжными, является оправдательным. 

В СК тогда решили, что центральный аппарат ведомства проведет масштабную аналитическая работу, чтобы «тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства». 

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