NYT: Трамп лично приказывал дать своему зятю доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп приказывал в мае прошлого года, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов, предоставить доступ к секретной информации своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру. Решение Трампа настолько обеспокоило старших должностных лиц администрации, что бывший глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли (John F. Kelly) в служебной записке написал, что президент лично приказал ему дать Кушнеру доступ к секретной информации, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

У Кушнера был временный доступ к материалам с грифом «совершенно секретно». Он подал заявку на полноценный доступ, однако юристконсульт Белого дома рекомендовал ее отклонить. На следующий день Трамп приказал Джону Келли этот доступ предоставить в любом случае.

Информация о приказе Трампа противоречит заявлениям, которые он делал в январе в интервью The New York Times. Тогда президент заявлял, что не играл никакой роли в получении зятем разрешения на доступ к секретной информации. Дочь президента Иванка Трамп утверждала то же самое.

Хотя президент имеет юридические полномочия давать разрешение на доступ к информации, в большинстве случаев такое решение принимает Управление безопасности Белого дома. Это происходит только после проверки ФБР. Если и после этого возникают сомнения, решение о допуске принимает адвокат Белого дома, что бывает крайне редко. В очень необычных случаях президент взвешивает все «за» и «против» и предоставляет его сам. В случае Кушнера должностные лица отдела кадров разделились во мнении, следует ли давать ему доступ к секретной информации или нет, отмечает NYT.