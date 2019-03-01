Лукашенко не против общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал Лукашенко в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в Минске, передает «Интерфакс».

Лукашенко при этом согласился, что эмиссионный центр может разместиться в Санкт-Петербурге.

Говоря о белорусско-российском союзе, Лукашенко подчеркнул, что у России нет намерений «поглотить Беларусь», отмечает ТАСС. При этом Лукашенко привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Белоруссии проголосуют против объединения двух государств.



БЕЛТА сообщает, что Лукашенко также заявил, что Белоруссия никогда не была нахлебником у России и не будет. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», — заявил Лукашенко.



По его словам Россия выдала стране кредит на строительство атомной электростанции под 4,8%, а Вьетнаму — меньше 3%, Армении — тоже меньше 3%. По его словам, президент России Владимир Путин отмечал, что проблем с выплатами по процентам нет.