У фигуранта «дела реставраторов» нашли активы в Европе на €14,3 млн

Финансовые разведки Австрии и Испании передали российским спецслужбам информацию о счетах и недвижимости, которые принадлежат Борису Мазо, бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры. Эти активы оцениваются в €14,3 млн, сообщает РБК.

Правоохранительные органы Австрии выяснили, что Мазо был акционером компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. На их банковских счетах было больше €10 млн. Кроме того, экс-чиновник владеет недвижимостью в этом же государстве, которая оценивается в €4,3 млн.

Экс-чиновник Микультуры фигурант дела о хищении 450 млн руб., выделенных на строительство фондохранилища Государственного Эрмитажа. Как выяснило следствие, чиновник и его сообщники полученные по госконтракту деньги зачисляли в подконтрольные им фирмы. Работы так и не были выполнены, несмотря на получение аванса. В мае 2018 года задержали бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Его и Мазо осудили, но обоих освободили в зале суда, поскольку они, будучи под арестом, отбыли срок. В августе 2018 года Басманный суд арестовал имущество Мазо в России: квартиру, земельный участок и дом в Подмосковье.