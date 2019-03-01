«Проект»: ЛДПР продает мандаты в Госдуму

Издание «Проект» утверждает, что ЛДПР продает мандаты в Госдуму за 100-400 млн рублей. Деньги в партии Владимира Жириновского берут либо наличными, либо в виде переводов в качестве пожертвований близким структурам. При этом в Кремле на это не обращают внимания благодаря лояльности партии, пишет «Проект» со ссылкой на источники.

По данным расследователей, с 2013 по 2017 год из партии через близкие к семье Жириновского компании были выведены около 1,3 млрд руб., которые ЛДПР получает из бюджета.

Подсчитав недвижимость, которая принадлежит семье Жириновского, «Проект» оценил ее в 9,8 млрд руб.

«Это цена 51 объекта недвижимости с учетом здания испанского отеля . Жириновский и Лебедев [Игорь Лебедев — сын Жириновского] никогда бы не могли заработать эти деньги, исходя из зарплат в парламенте. Зато часть заработанного они могли взять из денег российских налогоплательщиков, в том числе тех, кто никогда за эту партию не голосовал», — говорится в расследовании.