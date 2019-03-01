Василий Головнин: Япония ликует

Япония сегодня ликует - Трамп ничего не натворил на только что завершившейся встрече с товарищем Кимом в Ханое! Не пообещал, например, отменить санкции в обмен на какую-нибудь ерунду типа демонтажа северокорейского допотопного ядерного центра Енбен, который один раз на моей памяти уже как бы взрывали ради щедрых международных субсидий.

Даже плохонькой договоренности на саммите в Ханое не получилось - Трамп и Ким вдруг отказались от совместного обеда и досрочно прервали переговоры. Так что нетронутой оказалась приготовленная для высоких гостей глубоководная снежная рыба, а также прочие изыски поваров ханойского отеля Metropole, их американских и северокорейских коллег. Как и без подписей остался проект совместного Ханойского заявления глав США и КНДР.

Трамп на пресс-конференции заявил, что Ким хотел от него отмены всех санкций. А предлагал, как мы и сообщали ранее, один лишь, прошу прощения, набивший оскомину Енбен. Этого, сказал Трамп, маловато. Но все равно, говорил президент, у нас с председателем Кимом была фантастическая встреча, мы многого добились, все на мази, скоро встретимся вновь! Когда новый саммит? Ну, типа пока неясно.

Надо сказать, что на первой встрече с Кимом в Сингапуре в минувшем июне Трамп как-то везде бродил один - его свита тогда словно растворилась. Сейчас в Ханое его плотно облепляли госсекретарь Помпео и помощник по нацбезопасности Болтон: они заполняли картинку почти на всех телекадрах с президентом. Помпео стоял рядом с ним на пресс-конференции и даже сам отвечал на некоторые вопросы. Складывалось полное впечатление, что времени на экспромты в Ханое у Трампа оставалось немного.

Короче, японский премьер Абэ сегодня радостно заявил: очень благодарен президенту США за то, что тот отверг легкий компромисс с Северной Кореей! Токио сейчас всячески превозносит главу Белого дома за твердость. А высокопоставленный деятель японского правительства на условиях анонимности сказал журналистам: какое счастье, что Трамп не клюнул на дешевый сговор с Пхеньяном!

Японцы не любят Трампа и все время говорили, что его плохо организованная вторая встреча с Кимом была обречена на провал. Ставка на личную интуицию и чертовское обаяние нынешнего президента США себя, как и ожидалось, не оправдала: все могло быть намного хуже.