Дмитрий Гудков: подачку Кремля не берет даже парламентская «оппозиция»

Унизительную подачку Кремля не берет даже парламентская «оппозиция»: отказывается вносить законопроект о снижении муниципального фильтра с 10% до 5%. «Единая Россия» обещала, так и быть, проголосовать «за» – но только если к ней придут на поклон с уже готовым документом. А он оказался никому не нужным.

Все правильно: единственный регион страны, где снижение имело смысл, – это Москва. Тут я принес 7% необходимых подписей из 10% (напомню, что речь идет не о числе голосов муниципальных депутатов, а о числе районов, которые они представляют). В других же регионах ни у одной партии нет ни 10%, ни 7%, ни 5%, так что смысла в снижении нет никакого: своего губернатора выдвинуть невозможно.

ЦИКу остается только развести руками: там на самом деле старались изменить ситуацию еще год назад, но Кремль издевательски пошел навстречу только после выборов мэра Москвы, когда уже ничем не рискует. Держите подачку! – Не хотите? Как хотите.

И, конечно, фильтр нужно отменять в принципе, но на это АП и ЕР никогда не пойдут – не для того они узурпировали власть, чтобы потом ее добровольно отдавать.