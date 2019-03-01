Оппозиция отказывается идти на компромисс в вопросе снижения муниципального фильтра

Представители парламентской оппозиции не хотят вносить законопроект о снижении муниципального фильтра для регистрации кандидатов на губернаторских выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Я им предлагаю: ну возьмите же [инициативу в свои руки], удалось же, договорились на рабочей группе. Это компромиссный шаг, но это какой-то шаг вперед. Пока индифферентное отношение», — заявила Памфилова, передают «Ведомости». Если же оппозиционным фракциям эта возможность неинтересна, то ЦИК ничего поделать не может, добавила Памфилова.

Ранее рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента одобрила снижение в два раза — до 5% — верхнего порога муниципального фильтра на выборах губернаторов. «Единая Россия» была против, но после встречи Памфиловой с президентом изменила позицию по этому вопросу.

В КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отказываются от предложенного компромисса и настаивают на полной отмене муниципального фильтра. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия готова работать над снижением муниципального фильтра: «если коллеги из других фракций внесут такую законодательную инициативу, то присоединимся к ней и поддержим».