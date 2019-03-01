Оппозиция отказывается идти на компромисс в вопросе снижения муниципального фильтра

Представители парламентской оппозиции не хотят вносить законопроект о снижении муниципального фильтра для регистрации кандидатов на губернаторских выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Я им предлагаю: ну возьмите же [инициативу в свои руки], удалось же, договорились на рабочей группе. Это компромиссный шаг, но это какой-то шаг вперед. Пока индифферентное отношение», — заявила Памфилова, передают «Ведомости». Если же оппозиционным фракциям эта возможность неинтересна, то ЦИК ничего поделать не может, добавила Памфилова.
В КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отказываются от предложенного компромисса и настаивают на полной отмене муниципального фильтра. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия готова работать над снижением муниципального фильтра: «если коллеги из других фракций внесут такую законодательную инициативу, то присоединимся к ней и поддержим».