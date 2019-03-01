Евросоюз обвинил Facebook, Twitter и Google в плохой борьбе с дезинформацией

Facebook, Twitter и Google, несмотря на свои обещания бороться с дезинформацией в преддверии майских выборов в Европейский Союз, недостаточно отслеживают содержание рекламных объявлений на своих площадках, считают в ЕС. Европейская комиссия недовольна, что американские интернет-гиганты не выполнили свои обещания, пишет France24.

«Мы призываем Facebook, Google и Twitter обеспечить целостность выборов в Европейский парламент в мае 2019 года и для этого бороться с дезинформацией более тщательно во всех государствах — членах ЕС», — говорится в заявлении вице-президента Единого цифрового рынка Андруса Ансипа (Andrus Ansip) и других официальных лиц. «Мы также призываем платформы укреплять сотрудничество с проверяющими органами и сделать проверенный контент более заметным и распространенным», — добавили они.

В январе комиссия приступила к подготовке ежемесячных докладов о том, что интернет-игроки сделали для выполнения обязательств по борьбе с дезинформацией. К Facebook было больше всего вопросов. Соцсеть не только не сообщила в январе о результатах проверки рекламных объявлений, но и о количестве поддельных аккаунтов, удаленных за вредоносные действия против ЕС.

В прошлом социальную сеть обвиняли в том, что она использовалась в качестве платформы для распространения противоречивой или вводящей в заблуждение информации, особенно во время выборов президента США в 2016 году. Facebook оказался в центре расследования ФБР по поводу предполагаемого вмешательства России в эти выборы.

Аналитики предупреждают, что популистские партии, выступающие против создания демократических ценностей ЕС, могут преуспеть на выборах 23 — 26 мая, играя на антииммиграционных настроениях. Такие партии уже добились успехов на национальных выборах, включая приход к власти в Италии.