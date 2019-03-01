Пакистан готов к переговорам с Индией при посредничестве России

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши на заседании парламента заявил, что принимает предложение России выступить в качестве посредника между Пакистаном и Индией.

«Лавров [Сергей Лавров — глава МИД РФ] предложил выступить посредником. Я не знаю об Индии, но я хочу сказать, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряженность», — сказал Шах Махмуд Куреши, передает издание Dawn.

Москва сделала предложение после того, как Пакистан заявил, что рассматривает возможность возвращении захваченного индийского пилота. Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди по телефону, что он надеется на быстрое урегулирование кризиса между Индией и Пакистаном.

Шах Махмуд Куреши также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его заявление в поддержку пакистано-индийского примирения и сказал, что приветствует «любого, кто протягивает руку для мира».