Пакистан готов к переговорам с Индией при посредничестве России

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши на заседании парламента заявил, что принимает предложение России выступить в качестве посредника между Пакистаном и Индией.
«Лавров [Сергей Лавров — глава МИД РФ] предложил выступить посредником. Я не знаю об Индии, но я хочу сказать, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряженность», — сказал Шах Махмуд Куреши, передает издание Dawn.
Шах Махмуд Куреши также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его заявление в поддержку пакистано-индийского примирения и сказал, что приветствует «любого, кто протягивает руку для мира».