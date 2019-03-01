Для дачи показаний Конгрессу могут вызвать детей Трампа

Члены Демократической партии решили усилить расследование связей президента США с Россией и вызвать дополнительных свидетелей. Вспыхнувший с новой силой интерес к поиску «русского следа» возник после показаний Майкла Коэна, бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа, которые он дал на этой неделе в Конгрессе, сообщает Associated Press.

Несколько комитетов Палаты представителей под руководством демократов обещают расследовать не только связи избирательной кампании Трампа с Россией, которые также являются предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, но и конфликты интересов президента, возможное отмывание денег и другие вопросы.

Председатель Палаты представителей Адам Шифф (Adam Schiff) назвал заседание с Коэном продуктивным и сказал, что законодатели смогли «подробно изучить» вопросы, которые они расследуют. Демократ Эрик Свалвелл (Eric Swalwell), сказал, что «после того как вскрылись новые факты, Коэна попросили предоставить подтверждающие материалы». Кстати, как сообщают СМИ, конгрессмены решили повторно допросить Майкла Коэна. 6 марта он вновь будет отвечать на вопросы в комитете по разведке Палаты представителей.

По словам Адама Шиффа, 14 марта в Конгрессе планируются открытые слушания, где показания будет давать Феликс Сатер (Felix Sater), который вместе с Коэном работал над проектом по строительству башни Трампа в Москве. Кроме того, в Конгресс также намерены пригласить для дачи показаний финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга (Allen Weisselberg). Коэн несколько раз упоминал его в связи с тайными денежными выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), которая утверждала, что у нее был роман с Дональдом Трампом, который отрицает эту связь.

Комитет по надзору также планирует вызвать дополнительных свидетелей. Председатель комитета, представитель Мэриленда Элайдж Каммингс (Elijah Cummings), указал, что могут привлечь широкий круг людей, о которых Коэн упомянул в ходе слушаний в среду. Он сказал журналистам, что стенограмма признаний Коэна сейчас изучается, и любого, кто упоминается в ней хотя бы несколько раз, могут вызвать в Конгресс. Возможными свидетелями могут стать двое детей президента, Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.) и Иванка Трамп (Ivanka Trump), а также Сторми Дэниелс, которая также часто упоминается.