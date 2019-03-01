Для дачи показаний Конгрессу могут вызвать детей Трампа

Члены Демократической партии решили усилить расследование связей президента США с Россией и вызвать дополнительных свидетелей. Вспыхнувший с новой силой интерес к поиску «русского следа» возник после показаний Майкла Коэна, бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа, которые он дал на этой неделе в Конгрессе, сообщает Associated Press.
Несколько комитетов Палаты представителей под руководством демократов обещают расследовать не только связи избирательной кампании Трампа с Россией, которые также являются предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, но и конфликты интересов президента, возможное отмывание денег и другие вопросы.
По словам Адама Шиффа, 14 марта в Конгрессе планируются открытые слушания, где показания будет давать Феликс Сатер (Felix Sater), который вместе с Коэном работал над проектом по строительству башни Трампа в Москве. Кроме того, в Конгресс также намерены пригласить для дачи показаний финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга (Allen Weisselberg). Коэн несколько раз упоминал его в связи с тайными денежными выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), которая утверждала, что у нее был роман с Дональдом Трампом, который отрицает эту связь.
Комитет по надзору также планирует вызвать дополнительных свидетелей. Председатель комитета, представитель Мэриленда Элайдж Каммингс (Elijah Cummings), указал, что могут привлечь широкий круг людей, о которых Коэн упомянул в ходе слушаний в среду. Он сказал журналистам, что стенограмма признаний Коэна сейчас изучается, и любого, кто упоминается в ней хотя бы несколько раз, могут вызвать в Конгресс. Возможными свидетелями могут стать двое детей президента, Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.) и Иванка Трамп (Ivanka Trump), а также Сторми Дэниелс, которая также часто упоминается.Коэн, признавший, что лжесвидетельствовал Конгрессу о проекте строительства московской башни Трампа в прошлом году, дал жесткие показания об американском президенте на этой неделе. Он сказал, что Трамп знал заранее об утечках в интернет переписки его конкурента на выборах, демократа Хиллари Клинтон, в ходе кампании 2016 года, а также обвинил Трампа во лжи относительно строительства башни его имени в Москве.