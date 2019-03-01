Оружейники теряют по 10 млрд рублей в год из-за санкций

До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие. Сейчас США восполняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства боеприпасами из Китая и Болгарии.
Чтобы возместить потери российских предприятий, необходимо перестроить всю патронную отрасль, считает Сергей Абрамов. Ситуация уже обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии. До марта «Ростеху» поручено разработать антикризисную программу для отрасли.
Сложнее ситуация обстоит с производителями стрелкового оружия, пишет РБК. Серьезно сказались ограничения для «Калашникова», стрелковое оружие которого поставлялось на американский рынок. Объем приостановленных контрактов, по словам Абрамова, составлял десятки миллионов долларов. Для возмещения потерь концерн «Калашников» подготовил изменения в закон «Об оружии», которые предполагают увеличение разрешенного для владения количества оружия до десяти единиц на человека, рост емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращение сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия.