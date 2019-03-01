Губернаторов будут оценивать и по состоянию дорог

Оценивать работу глав регионов будут по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Как пишут «Ведомости», самый высокий балл (0,5) губернаторы могут получить за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях, где живет более 200 тыс. человек, за снижение доли перегруженных дорог — 0,15. Если план удастся выполнить более чем на 90%, губернаторы получат очень высокие баллы. Если не удастся добиться выполнения и на 80% — оценки сильно падают.

На конец 2017 года в нормативном состоянии в России было 43,1% региональных дорог. Без перегрузок сейчас работают дороги в 22 регионах, к концу 2024 года их должно быть 27. Больше всего перегруженных дорог в Чувашской республике (29,8%). Значительно они перегружены во Владимирской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области.

Требования к дорогам в агломерациях единые: минимум 85% асфальтового покрытия должно соответствовать нормативам. А по региональным дорогам будут индивидуальные планы: 21 региону, например Тверской, Архангельской, Оренбургской областям не придется приводить в нормативное состояние и половину дорог, отмечает газета.

В Костромской области и в Республике Алтай лишь каждый пятый километр регионального асфальта был в нормальном состоянии в конце 2017 года — к 2024 году должен быть каждый второй. В Калмыкии без проблем проехать можно было лишь по одной дороге из 10, их доля должна вырасти почти в 5 раз.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область в методике не учтены: у этих регионов нет KPI по участию в проекте «Дорожная сеть».