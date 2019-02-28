Обвиняемому в госизмене майору Черноморского флота дали 10 лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Северо-Кавказский окружной военный суд 28 февраля приговорил майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова к 10 годам колонии строгого режима. Сожительница военного, Анна Сухоносова, получила девять лет заключения в колонии общего режима. В ФСБ сообщили, что обвиняемые выдали государственную тайну спецслужбам Украины. Как выяснило следствие, они сотрудничали с украинской разведкой и за вознаграждение передавали сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. В ФСБ отметили, что фигуранты дела признали свою вину полностью и раскаялись, сообщает «Медуза».

Дмитрия Долгополова и Анну Сухоносову задержали в Симферополе еще в сентябре 2017 года. Долгополов подозревался в шпионаже, его обвинили в госизмене на Украине, писала тогда «Новая газета» . Как рассказали «Новой» в СБУ, Долгополов служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После присоединения Крыма он не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а стал военнослужащим России. Против Долгополова на Украине возбудили уголовное дело по статье 111 УК Украины «Государственная измена».