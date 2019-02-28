Лорд Баркер рассказал британским парламентариям о работе на Дерипаску и лоббистской кампании в США

Английский лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Group, выступая перед комитетом по иностранным делам британского парламента, рассказал о взаимодействии с Олегом Дерипаской, процессе по выводу En+ из санкционного списка и лоббистской кампании в США.

Баркер особо подчеркнул, что сейчас он представляет интересы миноритарных акционеров En+, а к Дерипаске больше никакого отношения не имеет, пишет РБК. На вопрос, нужно ли было вводить против Дерипаски персональные санкции, он отвечать отказался. «Санкции против En+ и Rusal в апреле 2018 года были большим шоком для всех, в En+ была паника», — вспоминал Баркер. По его словам, Дерипаска тогда не рассматривался в числе главных претендентов на то, чтобы попасть под санкции. В результате Дерипаску отодвинули на позицию миноритария, его доля владения En+ снизилась с 70% до 45%, голосующая доля — максимум 35%, восемь из 12 директоров En+ — независимые, указал Баркер.

En+ в апреле 2018 года наняла американскую коммуникационную фирму Mercury Public Affairs для взаимодействия с властями США. По словам Баркера, En+ заплатила ей £600–700 тыс., то есть около $900 тыс., из расчета около $100 тыс. в месяц. Баркер считает, что работа Mercury — не лоббирование, фирма всего лишь организовывала встречи с представителями Конгресса США. Он подчеркнул, что лоббисты ни разу не встречались с кем-либо из OFAC или Минфина США и не оказывали никакого влияния на юридический процесс по исключению En+/Rusal из санкционного списка.