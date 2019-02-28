Путин: необходимо жестко реагировать и пресекать экстремистские преступления

На расширенном заседании коллегии МВД РФ Владимир Путин потребовал от ведомства жестко пресекать попытки преступлений экстремистского характера, хотя и отметил снижение общего их числа. Президент особо отметил, что важнейшее направление работы — это противодействие экстремизму, сообщает ТАСС.

«Да, общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году сократилось почти на 17%. Однако в разных формах и проявлениях такие преступления зафиксированы практически в каждом регионе России», — сказал глава государства. Особо Путин подчеркнул роль силовых структур: «Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок, предупреждать конфликты на этнической, религиозной почве, выявлять и наказывать тех, кто пытается распространить идеологию агрессии, насилия, нетерпимости, в том числе, а может быть, прежде всего в молодежной среде», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что особо важно выявлять, откуда исходит реальная угроза, а «не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований, учитывать законодательные изменения, в том числе — частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса».По словам президента, сотрудники МВД в борьбе с экстремизмом необходимо руководствоваться нормами закона, а для профилактики этого вида преступлений — максимально задействовать институты гражданского общества. Глава государства уточнил, что имеет в виду религиозные, общественные организации, образовательные учреждения.