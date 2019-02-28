Gallup: рейтинги доверия США и России практически сравнялись

Опрос института Gallup, который изучает общественное мнение в 133 странах, в 2018 году показал, что рейтинг доверия США и России практически сравнялся: 31% опрошенных говорит, что одобряет деятельность США, 30% одобряют Россию. Впервые за всю историю опросов страны оказались так близки по этому показателю, пишет The Guardian.

Рейтинг доверия США упал в 2017 году до 30% в первый год правления Дональда Трампа, при Бараке Обаме он был 48%. У России же рейтинг доверия, несмотря на ситуацию в Сирии, на Украине и скандал с отравлением Скрипалей, напротив, вырос с 27% в 2017 году до 30% в 2018 году. Имидж России особенно подрос в таких странах, как Турция и Иран, показывает опрос. Ниже всего рейтинг США в Европе, где политику руководства страны одобрили всего 24%. А больше всего США любят в Африке, там рейтинг доверия 52%.

Тем временем по уровню доверия Китай за свои лидерские амбиции обошел и США, и Россию с рейтингом 34%.

Объясняя растущие рейтинги России, Нели Есипова, региональный директор по исследованиям Gallup в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, сказала, что людям импонирует то, что Россия противостоит все более непопулярным США. «Если люди поддерживают Россию, это еще не значит, что они одобряют политику Путина», — отметила она.