Тысячи человек пострадали из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном

Временное закрытие воздушного пространства над Пакистаном отразилось на авиасообщении, особенно между Азией и Европой. Некоторые авиакомпании уже скорректировали маршруты своих рейсов. В Бангкоке, важном и оживленном центре трансконтинентальных рейсов, тысячи путешественников застряли в аэропортах, пишет Associated Press.
Представители аэропорта Бангкока заявили, что вылета ожидает более 4 тыс. путешественников. В авиакомпании Thai Airways заверили, что перенаправили рейсы в Европу минуя пакистанское воздушное пространство. На сайте Malaysia Airlines написано, что самолеты авиакомпании не летают в воздушном пространстве над Пакистаном и Северной Индией «до дальнейшего уведомления». Первый доступный рейс в Лондон на Thai Airways можно забронировать на 7 марта.
Закрытие воздушного пространства Пакистана привело к тому, что Gulf Arab airlines быстро изменили маршруты своих рейсов. В Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне органы гражданской авиации немедленно прекратили полеты в Пакистан. К авиакомпаниям этих стран относятся Etihad, Emirates и Gulf Air. Авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Oman Air также отменили рейсы в Пакистан. Прежде всего это сказалось на обычных пакистанцах, которые работают в арабских странах Персидского залива.Срочную помощь 40 российским гражданам, которые не могут вылететь из Нью-Дели авиакомпанией Air Astana, оказывает посольство России в Индии. Об этом ТАСС в четверг сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Андрей Федоров. «Авиакомпания не оказывала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов. В настоящее время нам удалось добиться того, что большинству российских пассажиров перебукировали билеты на 4-5 марта», — сказал дипломат.