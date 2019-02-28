Тысячи человек пострадали из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном

Временное закрытие воздушного пространства над Пакистаном отразилось на авиасообщении, особенно между Азией и Европой. Некоторые авиакомпании уже скорректировали маршруты своих рейсов. В Бангкоке, важном и оживленном центре трансконтинентальных рейсов, тысячи путешественников застряли в аэропортах, пишет Associated Press.

Представители аэропорта Бангкока заявили, что вылета ожидает более 4 тыс. путешественников. В авиакомпании Thai Airways заверили, что перенаправили рейсы в Европу минуя пакистанское воздушное пространство. На сайте Malaysia Airlines написано, что самолеты авиакомпании не летают в воздушном пространстве над Пакистаном и Северной Индией «до дальнейшего уведомления». Первый доступный рейс в Лондон на Thai Airways можно забронировать на 7 марта.

Власти Пакистана объявили, что воздушное пространство страны откроется в полночь. Правительство закрыло его в среду после того, как Пакистан заявил, что его военные сбили два индийских военных самолета и захватили пилота одного из них. Индия в среду также приостановила полеты из некоторых своих северных аэропортов. В четверг они заработали в штатном режиме, однако до сих пор проблематично вылететь в США.

Закрытие воздушного пространства Пакистана привело к тому, что Gulf Arab airlines быстро изменили маршруты своих рейсов. В Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне органы гражданской авиации немедленно прекратили полеты в Пакистан. К авиакомпаниям этих стран относятся Etihad, Emirates и Gulf Air. Авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Oman Air также отменили рейсы в Пакистан. Прежде всего это сказалось на обычных пакистанцах, которые работают в арабских странах Персидского залива.