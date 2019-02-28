Раскрыть «кошелек Путина»

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали «Закон от транспарентности в отношении Владимира Путина».

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усилив политический контроль посредством неэтичных действий», — заявила Стефаник. «Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию», — отметила Демингс.

Схожие требования уже содержатся в законопроекте о новых санкциях против России, подготовленном другой группой парламентариев США и опубликованном накануне

Политолог Александр Морозов отмечает, что в случае принятия, законопроект Демингс и Стефаник даст полномочия и поручение американской разведке контролировать личные средства Путина, его окружения и его личную «сеть»: «Структуры США и их союзников по НАТО получают возможность законно проверять все транзакции и фиксировать «токсичность». Иначе говоря, к «любительской» карте политолога Е.Минченко «Политбюро» прибавится еще одна, но уже профессиональная — от разведсообщества США — карта, где по окружностям расположены «кошельки Путина».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроект, «русофобскими потугами»: «Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией».

В 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связал с Путиным около $24 млрд, которые контролируют люди из его «ближнего круга», куда входят «члены семьи, старые друзья и друзья, ставшие членами семьи». У большинства этих людей есть связанный с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний бизнес (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги), говорилось в расследовании.