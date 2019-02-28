Песков назвал «русофобскими потугами» законопроект конгрессменов США о раскрытии доходов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроект конгрессменов США, требующий от американской разведки раскрыть активы и источники доходов Владимира Путина, «русофобскими потугами».

«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект , требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

Схожие требования уже содержатся в законопроекте о новых санкциях против России, подготовленном другой группой парламентариев США и опубликованном накануне.

Политолог Александр Морозов отмечает, что в случае принятия законопроект Демингс и Стефаник даст полномочия и поручение американской разведке контролировать личные средства Путина, его окружения и его личную «сеть»: «Структуры США и их союзников по НАТО получают возможность законно проверять все транзакции и фиксировать «токсичность». Иначе говоря, к «любительской» карте политолога Е.Минченко «Политбюро» прибавится еще одна, но уже профессиональная — от разведсообщества США — карта, где по окружностям расположены «кошельки Путина».



В 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связал с Путиным около $24 млрд, которые контролируют люди из его «ближнего круга», в который входят «члены семьи, старые друзья и друзья, ставшие членами семьи».

В январе 2018 Минфин США обнародовал «Кремлевский доклад» — список приближенных Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В него вошли 210 человек.

