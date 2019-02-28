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Суд в Мюнхене приговорил к тюрьме племянника телеведущего Дмитрия Киселева

28.02.2019

Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева, в Германии приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает RTVI.

Киселева обвинили по статьям о подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Ранее он дал признательные показания, но утверждал, что никого не убивал.

Дело против Сергея Киселева возбудили после интервью его дяди, Дмитрия Киселева, которое вышло весной 2016 года. В нем он упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца, и участвовал в боях «где-то под Горловкой».

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины, отмечает RTVI. По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Если его обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура.

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