Суд в Мюнхене приговорил к тюрьме племянника телеведущего Дмитрия Киселева

Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева, в Германии приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает RTVI.

Киселева обвинили по статьям о подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Ранее он дал признательные показания, но утверждал, что никого не убивал.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины, отмечает RTVI. По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Если его обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура.