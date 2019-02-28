Репрессивная политика по отношению к протестующим в России усиливается

Организация «Апология протеста», которая помогает задержанным на митингах, провела исследование о применении к участникам акций протеста статьи 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителей власти». С ним ознакомились «Ведомости».

Всего в 2009–2017 годах по статье 318 УК было осуждено 65 046 человек. Обычно ее применяют в случае пьяного дебоша или неповиновения сотрудникам ГИБДД на дороге. Но она стала главной для обвинения активистов. Сколько именно участников акций протеста привлекалось по этой статье, неизвестно, но число осужденных по ней в 2013–2015 годах ежегодно росло на 600–800 человек, а затем несколько сократилось. По словам руководителя «Апологии протеста» Алексея Глухова, обратное — привлечь к ответственности полицейских за применение насилия к участникам демонстраций - практически невозможно, если справедливости и удается добиться, то уже на уровне ЕСПЧ.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, репрессивная политика усиливается, а практика применения статьи 318 используется как средство для запугивания людей: «Я призываю всех сравнить приговоры по "болотному делу", когда демонстрант отвел руку полицейского и получил за это 3,5 года лишения свободы, с приговорами по итогам недавних волнений во Франции, где митингующим назначали штрафы и максимум несколько месяцев ареста».

Адвокат говорит, что обвинением по статье 318 заканчивается практически любой контакт с полицией. Итог: люди начинают бояться ходить на митинги, хотя Россия подписала международные документы, поощряющие мирные акции. Репрессии усиливаются, согласен политик Дмитрий Гудков: «Есть установка тушить протесты, а тушить могут только кнутом — пряника у них уже нет. В результате для искусственной криминализации используются все доступные инструменты — например, реанимировали отмененную было Конституционным судом «дадинскую» статью УК, предусматривающую уголовную ответственность за неоднократное участие в несанкционированных митингах».