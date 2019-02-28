Александр Морозов: США создадут карту «кошельков Путина»

27 февраля, исторический день: в Конгрессе представлен законопроект, который дает полномочия и поручение американской разведке контролировать личные средства Путина, его окружения и его личную "сеть". И хотя Конгресс, разведка - и мы все - прекрасно понимаем, что Путин контролирует весь бюджет РФ на манер "общака", а вовсе не только те средства, которые он может оперативно использовать через счета своих бизнесменов, - здесь важен не сам факт установления этого "личного кошелька". Здесь важно то, что структуры США и их союзников по НАТО получают возможность законно проверять все транзакции и фиксировать "токсичность". Иначе говоря, к "любительской" карте политолога Е.Минченко "Политбюро" прибавится еще одна, но уже профессиональная - от разведсообщества США - карта, где по окружностям расположены "кошельки Путина". Это очень полезно, познавательно.