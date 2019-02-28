Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Бизнесмен Роман Абрамович учредил фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Как пишут «Ведомости», его исполнительным директором стал Антон Малышев, который ранее возглавлял Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).В ноябре 2018 года собеседник РБК рассказывал, что общий бюджет, который фонд направит на поддержку российского кино, уже в 2019 году может составить 1 млрд руб. Продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета картины, инвестировать фонд будет на завершающей стадии — окончании съемок или постпродакшене.