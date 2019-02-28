Close

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

28.02.2019

Бизнесмен Роман Абрамович учредил фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Как пишут «Ведомости», его исполнительным директором стал Антон Малышев, который ранее возглавлял Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

В ноябре 2018 года собеседник РБК рассказывал, что общий бюджет, который фонд направит на поддержку российского кино, уже в 2019 году может составить 1 млрд руб. Продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета картины, инвестировать фонд будет на завершающей стадии — окончании съемок или постпродакшене. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.