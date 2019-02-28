Трамп отказался снять санкции с Северной Кореи

Проходивший в Ханое двухдневный форум завершился досрочно, а итоговое соглашение не было подписано из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался снять санкции с КНДР, на чем настаивал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
«Корейская сторона хотела, чтобы санкции были сняты полностью, мы не готовы этого сделать», — цитирует Трампа The Guardian.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что лидеры двух стран обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, но «на данный момент соглашение не достигнуто».