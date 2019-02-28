Трамп отказался снять санкции с Северной Кореи

Проходивший в Ханое двухдневный форум завершился досрочно, а итоговое соглашение не было подписано из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался снять санкции с КНДР, на чем настаивал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Корейская сторона хотела, чтобы санкции были сняты полностью, мы не готовы этого сделать», — цитирует Трампа The Guardian.

Однако Трамп считает, что он и Ким Чен Ын закончили переговоры в «дружеском» духе. И хотя договориться по определенным пунктам не удалось, американский президент надеется, что они встретятся снова. «Это может произойти очень скоро», — добавил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что лидеры двух стран обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, но «на данный момент соглашение не достигнуто».