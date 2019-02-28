Венесуэла смогла найти новые рынки для продажи нефти после введения санкций США

Из-за американских санкций поставка венесуэльской нефти в США резко сократилась, но Каракас смог избежать обрушения всего нефтяного экспорта, поставляя нефть в Индию и страны Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти Венесуэлы, передает РБК.

Традиционно большая часть добытых ресурсов сбывалась в США. По данным американского агентства EIA, с конца 1990-х до начала 2000-х годов США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн до 1,9 млн баррелей сырой нефти в день. Постепенно экспорт начал сокращаться: в январе 2017 года Венесуэла экспортировала уже всего 749 тыс. баррелей в день, в январе 2018 года объемы упали до 528 тыс. баррелей.

28 января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской компании PDVSA. За этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. баррелей в день в январе до 149 тыс. баррелей в день в феврале.