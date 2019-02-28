КНДР–США: саммит закончен, соглашение по ядерному разоружению Северной Кореи не достигнуто

Проходящий во вьетнамской столице саммит КНДР–США подошел к концу, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын так и не смогли достичь соглашения по ключевому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что лидеры двух стран обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова. Она сказала: «На данный момент соглашение не достигнуто, но обязательно будут встречи в будущем для обсуждения этого вопроса», пишет Associated Press. Тем не менее Сандерс описывает встречи между Трампом и Кимом как «очень хорошие и конструктивные».

Лидеры двух стран покинули отель, где они проводили переговоры на высшем уровне, гораздо раньше, чем планировалось. Церемония подписания совместного соглашения отменена.

Ожидалось, что лидеры проведут рабочий обед, а также примут участие в церемонии подписания совместного соглашения в отеле Hanoi Metropole. Вместо этого они уехали, не сделав ни того ни другого. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам перед уходом Трампа, что произошло «изменение программы», но она не объяснила, из-за чего.

Трамп планирует провести пресс-конференцию перед самым вылетом из Ханоя.