Глава Совета судей предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия»

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что в России необходимо ввести ответственность за так называемую скандализацию правосудия.

«В Российской Федерации ответственность за скандализацию правосудия отсутствует, в результате чего судьи, скованные этическими нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ», — сказал он в ходе заседания клуба им. Д. Н. Замятнина (министра юстиции России времен судебной реформы 1864 года), передает ТАСС.

По мнению Момотова, отсутствие адекватного ответа на давление, оказываемое на правосудие, ведет к негативным последствиям для правопорядка: «В связи с этим назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за скандализацию правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти».

По его словам, «развитие традиционных СМИ, а затем и интернета, привело к тому, что манипулирование общественным мнением нередко стало использоваться для давления на суд. При этом часто используются не просто тенденциозные публикации, а попросту лживая информация».

Момотов отметил, что в ряде стран предусмотрена ответственность за скандализацию правосудия, под которой понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаления авторитета судебной власти.