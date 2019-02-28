Голландские таможенники изъяли более 90 тысяч бутылок российской водки, якобы направлявшейся в КНДР

Голландские таможенники перехватили тысячи бутылок российской водки, которые, по их словам, предназначались для правящей элиты Северной Кореи, включая Ким Чен Ына и высших военных руководителей. Контрабандный груз с водкой появился в Роттердаме накануне двухдневного саммита лидера Северной Кореи с президентом США во вьетнамской столице Ханое, сообщает NPR.

Грузовой контейнер с 90 тыс. бутылок водки «Столбовая», спрятанный в фюзеляж самолета, который перевозился на китайском грузовом судне, обнаружили в прошлую пятницу, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad. Корабль вышел из российского порта, остановился в Гамбурге и находился примерно в дне пути от Роттердама. Документы указывали на то, что конечным пунктом его назначения должен быть Китай, однако власти заподозрили, что на самом деле он направлялся в Пхеньян, и решили проверить судно.

Санкции ООН, действующие уже более десяти лет, запретили экспорт предметов роскоши в коммунистическую страну, чтобы заставить ее прекратить ядерные испытания и отказаться от своей ракетной программы. По оценкам Южной Кореи, только в 2017 году северокорейский лидер импортировал из Китая предметов роскоши на сумму около $640 млн.

Как заявил южнокорейский парламентарий Юн Сан Хен в интервью Reuters, Ким Чен Ын приобрел гидросамолет, дорогие музыкальные инструменты, высококачественные телевизоры, седаны, часы и мех. Многие предметы роскоши предназначены для элит, которые поддерживают его режим. По данным Юна, Ким потратил около $35 млн только на выпивку в том же году.

Что касается населения Северной Кореи в целом, то люди живут за счет продовольственных пайков и страдают от недоедания. Сельхозспециалисты считают, что страна не в состоянии прокормить всех своих граждан.