Еще два конгрессмена США требуют от разведки узнать о доходах Путина

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить в Конгрессе данные о финансовом состоянии президента России Владимира Путина и его окружения.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усилив политический контроль посредством неэтичных действий», — заявила Стефаник. «Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию», — отметила Демингс.