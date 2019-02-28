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Еще два конгрессмена США требуют от разведки узнать о доходах Путина

28.02.2019

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить в Конгрессе данные о финансовом состоянии президента России Владимира Путина и его окружения.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усилив политический контроль посредством неэтичных действий», — заявила Стефаник. «Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию», — отметила Демингс.

Схожие требования уже содержатся в законопроекте о новых санкциях против России, подготовленном другой группой парламентариев США и опубликованным накануне.

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