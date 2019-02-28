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СБ ООН рассмотрит российский проект резолюции по Венесуэле

28.02.2019

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, ранее проект внесли США. По данным ТАСС, голосование по документу, инициированному Россией, запланировано на четверг.

Москва и Вашингтон внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюции с разными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. В российском варианте говорится, что «Совет Безопасности признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы». Кроме того, в российском документе выражается «обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы, что нарушает положения статьи 2.4 Устава ООН».

Американский проект призывает к «началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам», а также к «предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу». Выборы, прошедшие в мае 2018 года, американский документ предлагает признать нелегитимными. В одном из пунктов также содержится призыв к «обеспечению безопасности всех членов Национальной ассамблеи и членов политической оппозиции».


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