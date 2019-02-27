Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

«Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать договор», — говорится в официальном заявлении.

Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам Национального отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении.

«Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, в остальной части вызывает возмущение и неприятие», — отмечается в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В НОТУ предложили «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества по этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее».

Maruv 23 февраля одержала победу в финале конкурса за право представлять Украину на Евровидении. Но организаторы отбора не стали сразу утверждать победу из-за ее концертов в России. В итоге договор с певицей не подписали, так как «на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».