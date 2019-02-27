Бывший юрист Трампа Майкл Коэн в Конгрессе назвал президента расистом, мошенником и обманщиком

Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа заявил, что тот заранее знал об утечке и предстоящей публикации электронных писем со взломанного сайта Национального комитета Демократической партии. Выступая на слушаниях в Конгрессе, он также сказал, что Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании. В своих показаниях Коэн назвал Трампа расистом и мошенником, передает Русская служба «Би-би-си».

«Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа, вместо того чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник», — заявил Коэн.

Трамп, находящийся во Вьетнаме, написал в Twitter: «Он лжет, чтобы сократить время заключения».

Коэн, которого на днях лишили адвокатского звания, отметил, что в 2007 году, когда он согласился работать на Трампа, он не мог представить себе, что тот однажды будет баллотироваться на пост президента, ведя кампанию на основе ненависти и нетерпимости, и что он в итоге победит.

«После сегодняшних слушаний мы продолжим собирать документы и показания в нашем поиске правды, — заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты Конгресса США демократ Элайджа Каммингс. — Показания Коэна — это начало процесса, не завершение. Дни, когда этот комитет защищал президента любой ценой, прошли».

52-летний Коэн должен начать отбывать трехлетний тюремный срок в мае в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании — тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью Конгрессу.