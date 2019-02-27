В Нижнем Новгороде установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова

В Нижнем Новгороде на доме, где когда-то жил Борис Немцов, появилась мемориальная табличка его памяти.

Как отмечает издание «Версия», табличку удалось установить после двух лет «сражений» с чиновниками. В октябре прошлого года ее у губернатора Глеба Никитина и мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова просил сын политика Антон Немцов.

«Очень большое спасибо руководству Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Также очень большое спасибо Анатолию Борисовичу Чубайсу за помощь в этом деле», — написал он сегодня в Facebook.Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве.