Силуанов оценил реализацию задач из послания Путина в 900 млрд рублей с 2019 до 2024 года

Реализация задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, потребует более 900 млрд рублей до 2024 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с членами правительства.

«В совокупности сделан расчет, примерно, финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 млрд руб. на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — цитирует Силуанова ТАСС.

27 февраля опубликован перечень поручений Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля. В нем 13 пунктов, которые касаются оптимизации системы здравоохранения, строительства, социальной поддержки.