Украинские музыканты отказываются от участия в Евровидении после скандала с певицей Maruv

После того как Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась отправлять на Евровидение победившую в отборочном конкурсе певицу Maruv из-за того, что она выступала в России, другие музыканты начали отказываться от участия в музыкальном соревновании.

Maruv 23 февраля одержала победу в финале конкурса за право представлять Украину на Евровидении. Но организаторы отбора не стали сразу утверждать победу из-за ее концертов в России. «В обществе есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сказала член правления НОТУ Александра Кольцова. В итоге договор с певицей не подписали, так как «на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».