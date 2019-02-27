Украинские музыканты отказываются от участия в Евровидении после скандала с певицей Maruv

После того как Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась отправлять на Евровидение победившую в отборочном конкурсе певицу Maruv из-за того, что она выступала в России, другие музыканты начали отказываться от участия в музыкальном соревновании.
Maruv 23 февраля одержала победу в финале конкурса за право представлять Украину на Евровидении. Но организаторы отбора не стали сразу утверждать победу из-за ее концертов в России. «В обществе есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сказала член правления НОТУ Александра Кольцова. В итоге договор с певицей не подписали, так как «на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».После этого от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, занявшая второе место в отборе. А 27 февраля об отказе сообщила занявшая третье место группа Kazka. «Мы хотим иметь честь представлять Украину на Евровидении. Мы потратили на это много сил, энергии, времени. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия состоит в том, чтобы объединить людей, а не сеять раздор», — говорится в заявлении музыкантов в Facebook.
Правительство Украины в итоге поручило Госкомтелерадио и Национальной общественной телерадиокомпании внести изменения в правила национального отбора для участия в Евровидении. С такой инициативой выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, указав на недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют по России, передает «Интерфакс».
«В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое — внести изменения в правила отбора на песенный конкурс Евровидение, второе — просить Верховную раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», — сказал Кириленко.