В Госдуме предложили добавить к законопроекту о фейках понятие «право на ошибку»

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил добавить к законопроектам о фейковых новостях и об информации, выражающей неуважение к обществу и государству, такой принцип, как «право на ошибку», а традиционные медиа вывести из-под действия законопроекта о недостоверной информации.

«Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора», — пояснил «Интерфаксу» Леонид Левин.

Он также сообщил, что из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, «режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков».

Также предлагается внести поправки к законопроектам об информации, неуважительной для общества и государства. «Владельцу ресурса будут предоставлены сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным. Если гражданин удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера», — отметил председатель комитета.