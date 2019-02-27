Валерий Соловей: Ключевая идея стратегического планирования Москвы

1. Москва убеждена в неизбежности ухудшения отношений с Западом. И хотя переговоры/консультации будут продолжаться (имитироваться), никто не верит в достижение серьезных соглашений. Значит, надо готовиться к усилению западного давления и новым санкциям.
2.Усиливающуюся международную турбулентность стратеги Кремля считают подтверждением своего вывода о значительном возрастании риска масштабного военного конфликта. Соответственно:
4. Автономизация Рунета, усиленное наращивание золотовалютных резервов, милитаристская пропаганда, селективные репрессии в отношении части элиты и многое другое - шаги по формированию мобилизационной готовности.
5. При такой линии не имеет особого значения инвестиционная привлекательность страны. Гораздо важнее ее «закрытие» от чужих, потенциально враждебных глаз.6. Внутренняя политика имитирует «нормальность» (выборы и проч.), но эта ширма может быть легко отброшена.
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