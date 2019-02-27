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Валерий Соловей: Ключевая идея стратегического планирования Москвы

27.02.2019

Это ожидание кардинального ухудшения международной ситуации и роста напряженности в отношениях с Западом. И это объясняет если не все, то многое в российской политике

1. Москва убеждена в неизбежности ухудшения отношений с Западом. И хотя переговоры/консультации будут продолжаться (имитироваться), никто не верит в достижение серьезных соглашений. Значит, надо готовиться к усилению западного давления и новым санкциям.

2.Усиливающуюся международную турбулентность стратеги Кремля считают подтверждением своего вывода о значительном возрастании риска масштабного военного конфликта. Соответственно:

3. Надо срочно модернизировать военный потенциал и готовить страну к «особому периоду в мирное время».

4. Автономизация Рунета, усиленное наращивание золотовалютных резервов, милитаристская пропаганда, селективные репрессии в отношении части элиты и многое другое - шаги по формированию мобилизационной готовности.

5. При такой линии не имеет особого значения инвестиционная привлекательность страны. Гораздо важнее ее «закрытие» от чужих, потенциально враждебных глаз.

6. Внутренняя политика имитирует «нормальность» (выборы и проч.), но эта ширма может быть легко отброшена.

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