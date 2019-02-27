Игорь Эйдман: Ядерное кокетство и гламурный апокалипсис

Знаете, что самое страшное в истории с исполнением Концертным хором Санкт-Петербурга на праздничном концерте 23 февраля в Исаакиевском соборе песни об атомной бомбардировке США? То что эта пародийная шуточная песня, сочиненная в советские времена как стеб, теперь стала восприниматься всерьез. После ее исполнения патриотичные зрители хлопали, но не смеялись; а по либеральному ФБ, наоборот, прокатилась волна негодования. Люди в России стали относиться к ядерной катастрофе как к вероятной реальности.

И в СССР пели залихватские песни об атомной войне, но это были пьяные подростки в подворотнях («Мы летим бомбить Пекин» и т.д.). Сейчас же такие песни стали практически официозом, их поют в одном из главных храмов страны. В Советском Союзе мейнстримом считались лицемерные, но внешне пацифистские тексты (классика жанра - «Хотят ли русские войны»). Сейчас в моде - агрессивно милитаристские песенки: «Дядя Вова, мы с тобой», «От Донецка до Кремля – это Родина моя», «Медаль за город Вашингтон» и т.д.

Кокетничать с ядерным апокалипсисом стало гламурно и совсем не страшно. Да и чего боятся? Сам сказал: «они все сдохнут, а мы в рай попадем».

Сегодняшний моральный идиотизм и безответственность российского истеблишмента беспрецедентны; как и угроза миру, которую он несет.