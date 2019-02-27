Дмитрий Гудков: Клишас отказался от дебатов

Мне ответил сенатор Клишас: у кого нет пижамы Louis Vuitton и часов за десятки миллионов, пусть идет в...

Сенатор, представляющий в Совфеде хронометры на 163 миллиона рублей, объяснил, почему не пойдет со мной на дебаты про «суверенный интернет» и «оскорбление государства»: говорит, что не знает, кого я представляю, кроме себя лично. Написал мне целое письмо (см. ниже), не прошло и недели.

Я, конечно, ожидал образцового поведения политического труса: внести что-нибудь людоедское по указке из АП – и в кусты. Не ожидал другого. Я обращался подчеркнуто вежливо, ровно так, как нас попросила его приемная, – а в ответ получил канцелярское «идите в...». Ведь мог же сенатор ответить умно и тонко – мол, все аргументы изложены в пояснительных записках, туда-сюда, присылайте поправки – рассмотрим, на дебаты нет времени. Но нет, сложно сдержать высокомерное «да кто ты такой?!»

Если такой ответ получил я – то как же Клишас общается с менее известными людьми, не побоюсь этого слова, электоратом?

Важно отношение Клишаса к нам с вами. Человек, которого никто не избирал, категорически отказывается общаться что с политиками, что с избирателями, он даже в Думу не приходит. При этом он же вчера в ответе Познеру рассуждал о том, что «критика, если она обоснована, предполагает конструктивный характер взаимоотношений, стремление к тому, чтобы приблизить результат деятельности органов власти к идеалу, который формирует общество».

Что ж, отвечу и я. Пижамы Louis Vuitton (аватарка сенатора в мессенджерах) недостаточно для того, чтобы считаться политиком. А законы, которые страшно обсудить публично, принимают не в демократиях, а в диктатурах. И финал у всех людоедских режимов закономерный.

Ответ Клишаса