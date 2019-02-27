Конгресс США опубликовал законопроект об антироссийских санкциях

Законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, опубликован на сайте Конгресса США. О том, что документ внесен на рассмотрение группой сенаторов, стало известно еще в середине февраля. Ограничения должны коснуться российских банков, которые поддерживали попытки вмешательства в зарубежные выборы, российских проектов по сжиженному природному газу за пределами страны, киберсектора и госдолга. Также предусматриваются персональные санкции против людей, которые содействуют незаконным операциям и коррупционной деятельности в интересах президента Владимира Путина.

В Москве ранее спокойно отнеслись к возможному введению новых санкций. «Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше», — заявлял первый зампред Банка России Сергей Швецов.А первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов обещал оказать банкам господдержку: «Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках».