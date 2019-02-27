В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Гражданина России, которого подозревают в «незаконной разведывательной деятельности», задержали в Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование. Как сообщает пресс-служба ведомства, предполагаемого российского шпиона задержали во время встречи в центре Стокгольма вечером 26 февраля.

«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», — рассказал Даниэль Стенлинг, глава подразделения контрразведки в полиции безопасности.

Как предполагает шведская полиция, задержанный занимался преступной деятельностью, по крайней мере, с 2017 года. Он работает в шведской IT-индустрии и имеет доступ к информации, которая, как известно Службе безопасности Швеции, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.