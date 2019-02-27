Пакистан и Индия сбили самолеты друг друга

В среду Пакистан сбил два индийских военных самолета. Это произошло на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удары по Пакистану впервые после войны 1971 года, пишет агентство Reuters. ВВС Индии в свою очередь сбили пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство Индии, сообщает индийское агентство ANI и интернет-издание Firstpost.

Напряженность между странами возросла после того, как пакистанские боевики 14 февраля взорвали автомобиль в контролируемом Индией Кашмире. Тогда погибло около 40 индийских полицейских. Во вторник, 26 февраля, Индия нанесла авиаудар по «базе подготовки боевиков». Это нападение было направлено против террористической группы, которая взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля. Индия заявила, что было уничтожено большое число боевиков террористической группы, однако пакистанские официальные лица выступили с ответным заявлением, сказав, что удар был неудачным и не привел к жертвам, пишет Reuters.

Самолеты ВВС Индии вторглись в воздушное пространство Пакистана в среду, после того как Пакистан нанес авиаудары по оккупированному Индией Кашмиру, заявил генерал-майор Асиф Гафур, представитель вооруженных сил Пакистана. «PAF сбил два индийских самолета в пакистанском воздушном пространстве. Один из самолетов упал на индийской стороне Кашмира, второй на пакистанской стороне, и его пилот был захвачен», — написал он в Twitter.

«Интерфакс» со ссылкой на индийские СМИ сообщает, что воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана закрыто для транзитных международных рейсов. Пакистан также срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота.



Между Пакистаном и Индией после обретения независимости от британского колониального правления в 1947 году произошло три войны. Страны находились на грани четвертой в 2002 году после нападения пакистанских боевиков на парламент Индии.

Мировое сообщество обеспокоено обострением отношений между двумя странами. Госсекретарь США Майк Помпео отдельно пообщался с министрами иностранных дел Индии и Пакистана и призвал их избегать «дальнейшей военной деятельности». Китай и Европейский Союз также призвали к сдержанности.