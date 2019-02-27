Доходы россиян от бизнеса достигли минимума с 1992 года

Доля доходов от предпринимательства в 2018 году оказалась минимальной с 1992 года — 7,5%, а от собственности была ниже, чем в 2013–2017 годах — 4,9%. Таковы данные экспертов ИНСАП РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Аналитики отмечают, что россияне еще больше стали зависеть от государства. Доля социальных выплат выросла до максимальных за постсоветский период 19,4%. Рост происходит в основном за счет пенсий. Почти 20% своих доходов россияне получают от государства, а если учесть работников бюджетного сектора, доля значительно выше, говорит главный научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич. Такая система раздачи денег приводит к деградации управленческих механизмов, считает она: «Мы страна иждивенцев и страна лоббистов — у кого какой ресурс».

При этом за пять лет доходы россиян так и не восстановились до уровня докризисного 2013 года. В прошлом году доходы людей были ниже на 10,8%, пенсии — на 5,2%. Эксперты также отметили, что возможностей копить у людей все меньше. В 2018 году они направили на сбережения минимальную за десятилетие часть своих доходов. 77% доходов россияне потратили, а отложили всего 5,6%, что связано, в том числе, с ростом задолженности по кредитам.