США обвинили Россию в нарушении СНВ-III

Генерал Джон Хайтен (John E. Hyten), глава стратегического командования Вооруженных сил США, заявил, что по его данным новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под ограничения, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США, сообщает РБК.

«Новый СНВ-III сформулирован таким образом, что охватывает только существующие вооружения на момент вступления в силу в 2011 году», — заявил американский военачальник. Он отметил, что договор предусматривает рассмотрение специальной комиссией возможности разработки сторонами «новых стратегических вооружений». «Я не видел, чтобы такое происходило. Мы видим, что они (Россия) разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность», — сказал генерал.

Договор СНВ-III Москва и Вашингтон подписали в 2010 году, он вступил в силу 5 февраля 2011 года. По договору, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Договор действует до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет по обоюдному согласию сторон.