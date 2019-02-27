Суд США отложил вынесение приговора Марии Бутиной

Суд в Вашингтоне по ходатайству обвинения отложил вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной. Дата должна была быть назначена на заседании во вторник, но прокурор Эрик Кенерсон заявил, что сторона обвинения пока не готова к назначению даты вынесения приговора. Он подчеркнул, что обвинение все еще нуждается в «продолжающемся сотрудничестве» Бутиной со следствием, но не уточнил его характер. По его словам, приговор может быть вынесен в конце марта или в начале апреля, передает ТАСС.

Судья Таня Чаткэн согласилась с позицией прокурора, отметив, что сотрудничество «по-прежнему необходимо правительству». Это означает, что следствию нужна информация от Бутиной «для целей, выходящих за рамки ее дела», сказал «Коммерсанту» партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Левон Григорян.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.